В Одесской области спасли почти два десятка отдыхающих, которые отправились в море во время непогоды, да еще прихватив с собой детей

Как передает Politeka.net, детали сообщили пограничники ГПСУ.

По их словам, во время несения службы на наблюдательной башне военнослужащий заметил отдыхающих на байдарках и серфингистов, которые решили ловить морские волны в открытом море, да еще и с детьми.

При этом , циклонный ветер помешал отдыху и относил людей все дальше от берега.

"Люди заплыли так далеко, что заметить с берега их можно было только с помощью специальных средств. Пограничник не растерялся и немедленно сообщил в спасательную службу, там мгновенно среагировали и отправились на помощь", - рассказали пограничники.

В тот же день пограничники увидели еще двух человек на надувном матрасе, которые дрейфовали далеко в море.

К счастью, и их удалось спасти благодаря бдительности пограничников.

Отмечается, что в обоих случаях, удалось спасти жизни 17 отдыхающих, среди которых было 6 детей.

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