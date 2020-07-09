В Одесской области спасли почти два десятка отдыхающих, которые отправились в море во время непогоды, да еще прихватив с собой детей
Как передает Politeka.net, детали сообщили пограничники ГПСУ.
По их словам, во время несения службы на наблюдательной башне военнослужащий заметил отдыхающих на байдарках и серфингистов, которые решили ловить морские волны в открытом море, да еще и с детьми.
При этом , циклонный ветер помешал отдыху и относил людей все дальше от берега.
Порочная звезда из "Игры престолов" Эмилия Кларк разделась и показала новую себя: "Вспыхивает страсть"
Кристину Асмус и любовника "Папиной дочки" Прилучного сняли с ролей, названа причина: "Мучилась"
Выйти на пенсию станет сложнее, украинцев добили требованиями по стажу: как не остаться без денег
Новые деньги вводят в оборот, что нужно знать украинцам и фото купюр: "Уже со следующей недели"
"Люди заплыли так далеко, что заметить с берега их можно было только с помощью специальных средств. Пограничник не растерялся и немедленно сообщил в спасательную службу, там мгновенно среагировали и отправились на помощь", - рассказали пограничники.
В тот же день пограничники увидели еще двух человек на надувном матрасе, которые дрейфовали далеко в море.
К счастью, и их удалось спасти благодаря бдительности пограничников.
Отмечается, что в обоих случаях, удалось спасти жизни 17 отдыхающих, среди которых было 6 детей.
До этого мы сообщали, что град с размером с грецкий орех побил теплицы, окна в домах и автомобилях, а также пострадал урожай в Измаиле и Любашовке.
Напомним, песчаная буря накрыла курорт на Одесчине, видео ЧП: "Убежать не успели"
Как сообщала Politeka, стихия несется в Одесский регион, срочное предупреждение: грозы, ливни и даже смерч".
Также Politeka писала, что стихия разгулялась по Одесчине, град размером со сливу: кадры происходящего