Малыш чувствует себя хорошо

В зоопарке Одессы произошло очаровательное пополнение – родился маленький олененок

Об этом рассказали сотрудники зоопарка на своем сайте, передает Politeka.net

Как стало известно, 19 мая родился детёныш у пары китайских мунтжаков. Малыш появился на свет днём, поэтому за первыми минутами его жизни смогли понаблюдать посетители зоопарка.

Сейчас он всё время находится со своей мамой и чувствует себя хорошо.

Мунтжаки – небольшие олени. Рождаются маленькие мунтжаки пятнистыми, но к двухмесячному возрасту эти пятна выцветают. Примерно до четырёх месяцев детёныш будет находиться на молочном вскармливании, после чего начнёт постепенно переходить на растительную пищу.

Сотрудники зоопарка отмечают, что имя давать малышу не будут. По традиции, его и других новорожденных обитателей назовут одесситы в рамках конкурса «Дай имя малышу».

Ранее мы писали том, что в зоопарке Одессы родился тигренок.

Малыш появился на свет у пары амурских тигров.

Амурские тигры – самые крупные хищные кошки в мире. Они занесены в Международную красную книгу. Это необычайно красивые и грациозные животные.

Также мы сообщали, из одесского зоопарка сбежала лошадь.

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Из зоопарка через стройку сбежала лошадь.После безуспешных , со стороны работников зоопарка, попыток ее поймать, конь вернулся в зоопарк добровольно», - написал одессит.

Напомним, дерево рухнуло на киоск с продавцом в центре Одессы, движение заблокировано.

Как сообщала Politeka, голодный бунт вспыхнул под Одессой, трасса перекрыта: "Наши дети хотят есть", фото

Также Politeka писала, что в центре Одессы обрушился жилой дом, началась эвакуация: кадры с места ЧП.