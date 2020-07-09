В зоопарке Одессы произошло новое пополнение – белая лань родила двух детенышей
Об этом рассказал директор зоопарка Юрий Беляков, передает Politeka.net
Малыши появились на свет сегодня утром и за родами наблюдал врач зоопарка.
Беляков отмечает, что всё прошло успешно.
«Двое детенышей сейчас лежат в уголочке вольера вместе с мамой. Чувствуют себя хорошо», — поделился радостью директор. . Их сейчас лучше не тревожить», — подчеркнул Беляков.
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Какого пола детеныши, пока не известно, потому что их сейчас лучше не трогать.
Кроме того, у пары енотов-полоскунов родились четыре очаровательных малыша.
Совсем недавно самка начала выводить деток в общий вольер. Поэтому сейчас каждый желающий может понаблюдать за тем, как они подрастают.
Также месяц назад вылупился птенец у аистов.
«Мы установили таблички, чтобы посетители к ним не подходили близко и не беспокоили», — сказал директор зоопарка.
В начале июня в зверинце появился на свет дикобраз – мама от него отказалась.
По словам директора, имён у всех малышей этого года ещё нет. Их придумают юные одесситы в рамках конкурса «Дай имя малышу – 2020». Конкурс будет объявлен в августе.
Напомним, олененок родился в зоопарке, одесситам предложили дать имя малышу: фото
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