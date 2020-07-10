В Одесі терористи погрожують підірвати Оперний театр, поліція вже почала вживати заходів

Таку інформацію оприлюднили у прес-службі ГУНП, пише Politeka.net

Так, вранці в п'ятницю, 10 липня в чергову частину електронною поштою було відправлено анонімне повідомлення про мінування будівлі Одеського національного академічного театру опери і балету в провулку Чайковського.

За вказаною адресою були направлені вибухотехніки, слідчо-оперативна група, кінологи і рятувальники.

На даний момент поки не ясно, чи є інформація про мінування правдивою чи ні. Можливо, це просто невдалий розіграш, однак зі сто процентною ймовірність поки сказати складно. У будь-якому випадку, потрібно чекати офіційних заяв від правоохоронних органів.

Раніше ми повідомляли, увечері невідомий чоловік зателефонував і повідомив в поліцію про замінування супермаркету на проспекті Шевченка, 19.

Після декількох годин обстеження ніяких вибухових пристроїв фахівці не виявили.

По гарячих слідах копи затримали п'яного 47-річного «мінера».

«Чоловік зізнався, що це він залишив анонімне повідомлення про вибухівку. Він пояснив, що таким чином вирішив помститися охоронцям, які не пускали його в супермаркет», - розповіли в поліції.

Псевдо-мінера помістили в СІЗО. Йому загрожує покарання від двох до шести років в'язниці.

Нагадаємо, масове мінування стрясає Одесу: тисячі людей в небезпеці, кадри з місця

Як повідомляла Politeka, телефонні терористи з новою силою взялися за Одеси

Також Politeka писала, десятки людей опинилися в епіцентрі НП в Одесі, з'їхалися всі служби: що відбувається