Силовики відбивали два корабля у диверсантів

Масштабні антидиверсионные навчання провели співробітники СБУ в Одеській і Миколаївській областях

Про це повідомив прес-центр СБУ, оприлюднивши кадри тактико-спеціальних навчань, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

У відомстві розповіли, що за легендою кілька умовних «диверсійних груп» намагалися скоїти теракти на території Одеського порту і одного з держпідприємств у Миколаївському порту. «Зловмисники» захопили два вантажних судна, одне з яких було Миколаїв.

Ще одна група «озброєних терористів» проникла на територію порту і забарикадувалася в адміністративному приміщенні. Вони захопивши в заручники представників керівництва порту.

Наголошується, що в навчаннях відпрацювали спільні дії підрозділів СБУ, Держприкордонслужби, Нацполиции, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Збройних сил, Нацгвардії, Морської пошуково-рятувальної служби та Адміністрації морських портів. Була проведена навчальна операція з нейтралізації диверсантів і звільнення заручників.

До цього ми писали, в Одесі терористи погрожували підірвати Оперний театр.

Так, вранці в п'ятницю, 10 липня в чергову частину електронною поштою було відправлено анонімне повідомлення про мінування будівлі Одеського національного академічного театру опери і балету в провулку Чайковського.

За вказаною адресою були направлені вибухотехніки, слідчо-оперативна група, кінологи і рятувальники.

СБУ провела антитерористичні навчання в морській акваторії південних регіонів України (відео) Gepostet von Управління Служби безпеки України в Одеській області am Donnerstag, 9. Juli 2020

Нагадаємо, масове мінування стрясає Одесу: тисячі людей в небезпеці, кадри з місця

Як повідомляла Politeka, телефонні терористи з новою силою взялися за Одеси

Також Politeka писала, десятки людей опинилися в епіцентрі НП в Одесі, з'їхалися всі служби: що відбувається