В зоні ООС на Донбасі в засідку бойовиків потрапили військові з одеської бригади

Інцидент стався в районі Зайцево Донецькій області, пише новинний портал « Думська ».

Згідно з інформацією, 13 липня російсько-окупаційні війська здійснили підле вбивство військового медика, який згідно домовленості намагався евакуювати тіло загиблого військовослужбовця.

За даними видання, мова йде про 137-й батальйон морської піхоти, який дислокується під Одесою, в Дачній, і входить в склад 35-ї окремої бригади МП ВМСУ.

«Командир розвідвзводу підірвався на міні в сірій зоні. Намагаючись його врятувати, загинув військовий медик. Тіло першого перебуває у супротивника, другого на місці загибелі. Ще двоє військовослужбовців отримали поранення», - уточнили в штабі з'єднання.

Те, що трапилося в штабі ЗСУ назвали "черговим свідченням того, що російсько-окупаційні війська не збираються дотримуватися ніяких міжнародно-правових норм".

"Отримавши підтвердження режиму "Тиша", група евакуації в білих касках з розпізнавальними знаками не встигла дійти до тіла полеглого кілька метрів. В цей час ворог відкрив вогонь на поразку з стрілецької зброї. Група відійшла, але військовий медик поспішив на допомогу пораненому. У цей момент противник знову почав обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Внаслідок ворожого вогню військовий медик загинув один військовослужбовець був поранений, а ще один отримав бойову травму", – йдеться у зведенні ООС.

Раніше ми повідомляли, що в результаті обстрілу з боку російсько-окупаційних військ "Л/ДНР" загинув боєць 79-й ОДШБр Євген Чумаченко, який родом з Одеської області.

"З скорботою повідомляємо про втрату. 13 липня 2020 року в результаті прицільного ворожого обстрілу позицій українських військ в районі проведення операції Об'єднаних сил загинув військовослужбовець частини солдатів Чумаченко Євген Олександрович", - інформує прес-служба підрозділи ЗСУ.

Відомо, що у загиблого героя залишилася дружина і двоє дітей.

Нагадаємо, "все життя було попереду": молодий офіцер ЗСУ пожертвував собою за Україну, що відомо про Героя.

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