На одеському пляжі водолази витягли з дна величезну трубу

Як повідомляють ЗМІ Одеси, небезпечну знахідку виявили днями на Собачому пляжі.(Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За словами водолаза, спочатку вони вирішили, що це швелер, а потім виявилося, що це труба діаметром більше 50 см від зруйнованого причалу, який знаходиться неподалік.

Чотири дні фахівці вимивали трубу з піску спеціальною помпою. Для цього довелося зробити воронку діаметром більш 6 метрів і глибиною в два. А сьогодні, небезпечну трубу нарешті витягли до превеликий подив відпочивали на пляжі.

«Поки вона перебувала на дні, частина труби згнила, а пісок відточив краї так, що вони стали як бритва. За дві тижні кілька осіб порізали собі ноги», — повідав один з водолазів.

Раніше ми повідомляли, одеські драйвери під час занурення у пляжу «Ланжерон» знайшли на дні кулемет системи «Максим».

Раніше він широко використовувався арміями різних країн з початку XX століття.

Знахідку підняли на поверхню і збираються передати в музей Академії. Цей кулемет хочуть відреставрувати, щоб майбутні офіцери могли власними руками торкнутися зразка озброєння початку минулого століття.

Керівник дайвінг-центру пообіцяв передавати всі подібні знахідки військового призначення в музей Одеської Військової академії.

Що стосується танкера "Делфі", підняття якого запланували на 16 липня, через негоду їх перенесли на 18 липня, повідомляють місцеві ЗМІ.

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