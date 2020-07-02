Украинцам не стоит ездить на пляжи Одессы, а отдавать предпочтения рекам и озерам

Такое мнение озвучила глава Гостуризма Марьяна Олеськив в интервью "РБК Украина".

По ее словам, это позволит избежать ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

"Надо помнить, что вирус никуда не делся. Сейчас, как и раньше, во время путешествий в условиях карантина надо носить маску в помещениях. Надо, как и раньше, избегать скоплений людей", - отметила Олеськив.

Также она подчеркнула, что в последнее время на одесских пляжах наблюдается большое скопление людей.

"Я бы советовала вместо пляжей Одессы присмотреться к местам отдыха за городом. Надо смотреть, где меньше людей. Это может быть отдых на реках, озерах, водохранилищах, в горах. Здесь пригодится совет путешествовать по малоизвестным, но не менее интересным, чем места массового туризма, уголкам страны", - отметила глава Гостуризма.

Ранее мы сообщали, что один из самых популярных пляжей Одессы "Аркадия" загрязнен горами мусора. На бесплатном участке пляжа зафиксировали на фото поломанные деревянные конструкции, пластиковый мусор и стеклянные бутылки.

В то же самое время, Одесские пляжи в выходные дни были переполнены туристами — яблоку упасть негде. Даже на платных участках был настоящий аншлаг, а подъехать к побережью весьма непросто.

Напомним, море на популярном курорте Одессы окрасилось в странный цвет: кадры аномалии.

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Также Politeka сообщала, что появились впечатляющие кадры с пляжей Одессы: как люди "придерживаются" карантина.