На одесском пляже водолазы вытащили со дна огромную трубу

Как сообщают СМИ Одессы, опасную находку обнаружили на днях на Собачьем пляже.(Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам водолаза, поначалу они решили, что это швеллер, а потом оказалось, что это труба диаметром более 50 см от разрушенного причала, который находится неподалеку.

Четыре дня специалисты вымывали трубу из песка специальной помпой. Для этого пришлось сделать воронку диаметром более 6 метров и глубиной в два. А сегодня, опасную трубу наконец вытащили к большому удивлению отдыхавших на пляже.

«Пока она находилась на дне, часть трубы сгнила, а песок отточил края так, что они стали как бритва. За две недели несколько человек порезали себе ноги», — поведал один из водолазов.

Ранее мы сообщали, одесские драйверы во время погружения у пляжа «Ланжерон» нашли на дне пулемет системы «Максим».

Ранее он широко использовался армиями разных стран с начала XX века.

Находку подняли на поверхность и собираются передать в музей Академии. Этот пулемет хотят отреставрировать, чтобы будущие офицеры могли собственными руками коснуться образца вооружения начала прошлого века.

Руководитель дайвинг-центра пообещал передавать все подобные находки военного предназначения в музей Одесской Военной академии.

Что касается танкера "Делфи", поднятие которого запланировали на 16 июля, то из-за непогоды их перенесли на 18 июля, сообщают местные СМИ.

Напомним, что последний пляж в Одессе захватили коммерсанты, фото: " будка для сбора денег и не только"

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