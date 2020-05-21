В преддверии курортного сезона одесситам перекрыли проход к морю из-за новой стройки

Речь идет о лестничном проходе к пляжу «Курортный» на 13-й станции Большого Фонтана, который упирается в строительный забор, об этом сообщают местные СМИ. (Чтобы просмотреть видео, досколльте страницу до конца)

Теперь всем отдыхающим, чтобы спуститься к морю, приходится испытывать массу неудобств, обходя строительную площадку по дороге, где ездит строительная техника.

По информации, СМИ, на данной территории ведут строительство сразу две компании — «Ханбер» и «Гефест» .

Рассерженные местные жители выразили свои недовольства.

Они написали на заборе «Труханов вор, долой забор» и «Было море — больше нет».

Однако в мэрии поспешили заверить, что у застройщика есть разрешение на строительство до 1 августа. Но перекрывать проход к морю они все равно не имеют права, убеждены люди. В субботу в 12 часов рассерженные горожане намерены провести митинг и все-таки демонтировать этот забор.

Забудовник Гефест, на 13 ст. В.Фонтану, перегородив дорогу до моря. Напевно мало вкрали землі біля моря, потрібно ще вкрасти. Питання до одеської міської ради - ви розумієте, що люди обходять будівельний майданчик по дорозі де активно їздить велика техніка❓Ви свідомо спонукаєте людей на небезпеку, створюючи всі умови❗️ Питання до Гефест - навіщо ви витрачаєте великі кошти на будівництво ЖК Каліпсо, якщо ми його зупинемо❓ Так як його будівництво не законе❗️ Побережіть свої кошти... (Аналогічне запитання і до ЖК «Граф у моря») Gepostet von Спільна МЕТА am Mittwoch, 20. Mai 2020

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