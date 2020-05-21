В преддверии курортного сезона одесситам перекрыли проход к морю из-за новой стройки
Речь идет о лестничном проходе к пляжу «Курортный» на 13-й станции Большого Фонтана, который упирается в строительный забор, об этом сообщают местные СМИ. (Чтобы просмотреть видео, досколльте страницу до конца)
Теперь всем отдыхающим, чтобы спуститься к морю, приходится испытывать массу неудобств, обходя строительную площадку по дороге, где ездит строительная техника.
По информации, СМИ, на данной территории ведут строительство сразу две компании — «Ханбер» и «Гефест» .
Рассерженные местные жители выразили свои недовольства.
Они написали на заборе «Труханов вор, долой забор» и «Было море — больше нет».
Однако в мэрии поспешили заверить, что у застройщика есть разрешение на строительство до 1 августа. Но перекрывать проход к морю они все равно не имеют права, убеждены люди. В субботу в 12 часов рассерженные горожане намерены провести митинг и все-таки демонтировать этот забор.
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