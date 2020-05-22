Последний дикий пляж в Одессе бизнесмены заставляют топчанами

Соответствующие снимки разместили активисты в соцсетях, передает Politeka.net

Как известно, в Одессе практически не осталось пляжей, где нет зон с платными услугами.

Пляжи заставляются топчанами и бассейнами почти полностью, и желающим бесплатно понежиться у моря приходится тесниться со своими подстилками по краям. Обычно это самые грязные и затененные участки, куда солнце заглядывает в лучшем случае на час-два.

До недавнего времени один такой пляж, куда не добрались предприимчивые бизнесмены был– это «Лагуна». Находится он возле Чкаловского пляжа. Но не тут то был, в этом году его также принялись заставлять топчанами с позволения чиновников.

70% территории отдано под платные услуги и только возле входа остался небольшой участок без лежаков. Зато появился бар, будка для сбора денег и сделали вместо тропинки лестницу.

Обратим внимание, что этот пляж был некоторое время окружен высоким забором, который сломал бывший губернатор области Михаил Саакашвили. Элитная вилла с вертолетной площадкой так и осталась над пляжем, но сам пляж полюбили одесситы.

А еще ранее здесь был знаменитый нудистский пляж, где за высокими камнями можно было принимать солнечные ванные без купальника.

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