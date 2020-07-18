Якими будуть вихідними в Одесі розповіли синоптики

Жителі Одеси та гості міста з нетерпінням чекають вихідних і синоптики повідомили, яка погода іх чекає

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в суботу, 18 липня, в Одесі хмари з'являться на небі вранці, щоб вже у середині дня зникнути та до самого вечора більше не з'являтися. Без опадів, передає Politeka.net

Вітер північно-східний, 5-10 метрів в секунду.

Температура вночі 17-19 °С, вдень 27-29 °C

Температура морської води трохи прогріється порівняно з минулим днем і складе 21-22 °C

В Одеській області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 метрів в секунду.

Температура вночі 14-19 °С, вдень стовпчики термометрів покажуть 27-32 °C

На автодорогах області видимість добра.

У неділю, 19 липня, вранці в Одесі небо буде ясним, таким воно й залишатиметься на протязі усього дня. Без опадів.

Вітер східний 9-14 метрів в секунуду.

Температура вночі 16-21 градусів тепла, вдень 27-32 градусів.

Раніше ми повідомляли про те, що одесити можуть спостерігати в небі рідкісне космічне явище.

Стародавня комета Neowise (офіційна назва C/2020 F3) незабаром максимально наблизитися до Землі. Це відбудеться в ніч з 22 на 23 липня.

Фахівці відзначають, що найкраще комету буде видно через півтори години після заходу Сонця.

Треба сказати, що явище це стільки рідкісне, що його можна побачити раз на 6800 років.

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