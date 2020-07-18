Какими будут выходными в Одессе рассказали синоптики

Жители Одессы и гости города с нетерпением ждут выходных и синоптики сообщили, какая погода их ждет

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в субботу, 18 июля, в Одессе облака появятся на небе утром, чтобы уже к середине дня исчезнуть и до самого вечера больше не появляться. Без осадков, передает Politeka.net

Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

Температура ночью 17-19 °С, днем ​​27-29 °С.

Температура морской воды немного прогреется по сравнению с прошлым днем и составит 21-22 °С.

В Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

Температура ночью 14-19 °С, днем ​​столбики термометров покажут 27-32 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

В воскресенье, 19 июля, утром в Одессе небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.

Ветер восточный 9-14 метров в секунуду.

Температура ночью 16-21 градусов тепла, днем ​​27-32 градусов.

Ранее мы сообщали о том, что одесситы могут наблюдать в небе редчайшее космическое явление.

Древняя комета Neowise (официальное название C/2020 F3) вскоре максимально приблизиться к Земле. Это произойдет в ночь с 22 на 23 июля.

Специалисты отмечают, что лучше всего комету будет видно через полтора часа после заката Солнца.

Надо сказать, что явление это столько редкое, что его можно увидеть раз в 6800 лет.

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