Жители Одессы и гости города с нетерпением ждут выходных и синоптики сообщили, какая погода их ждет
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в субботу, 18 июля, в Одессе облака появятся на небе утром, чтобы уже к середине дня исчезнуть и до самого вечера больше не появляться. Без осадков, передает Politeka.net
Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.
Температура ночью 17-19 °С, днем 27-29 °С.
Температура морской воды немного прогреется по сравнению с прошлым днем и составит 21-22 °С.
В Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.
Температура ночью 14-19 °С, днем столбики термометров покажут 27-32 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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В воскресенье, 19 июля, утром в Одессе небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
Ветер восточный 9-14 метров в секунуду.
Температура ночью 16-21 градусов тепла, днем 27-32 градусов.
Ранее мы сообщали о том, что одесситы могут наблюдать в небе редчайшее космическое явление.
Древняя комета Neowise (официальное название C/2020 F3) вскоре максимально приблизиться к Земле. Это произойдет в ночь с 22 на 23 июля.
Специалисты отмечают, что лучше всего комету будет видно через полтора часа после заката Солнца.
Надо сказать, что явление это столько редкое, что его можно увидеть раз в 6800 лет.
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