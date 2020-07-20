Весь тиждень Одеса буде знаходиться під впливом антициклонів, а це значить, що погода буде сонячною та спекотної
З новим прогнозом погоди одеситів і гостей міста ознайомили синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, пише Politeka.net.
У понеділок, 20 липня, в Одесі спостерігатиметься невелика хмарність на небі, однак під вечір синоптики обіцяють невеликі опади у вигляді дощу.
Вітер дуже слабкий, східний, 2-4 метрів в секунду.
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Температура повітря вдень 25-30 градусів, вночі 22-24 градуси.
У вівторок, 21 липня, в місті буде сонячно і без опадів. У першій половині дня слабкий вітер буде дути з півночі, а після обіду він посилиться і почне дути в зворотному напрямку.
Температура повітря вночі на стовпчиках термометра покажуть +19 +23 градусів, вдень повітря прогріється до +30.
У середу, 22 липня, одеські метеорологи прогнозую самий жаркий день. За їх словами, в цей день відзначатиметься пік потепління. Прогнозується помірний північний вітер.
Температура повітря вночі +23 +23, вдень підвищиться до +31 градуса.
Четвер, 23 липня, в Одесі різко похолодає. Хмар на небі виявиться багато, а вітер буде дуже слабкий, змінних напрямків.
Температура повітря вночі +19 +21, вдень не перевищить +27 градусів.
У вівторок, 24 липня, температура повітря почне зростати. Вночі +20+22, вдень +24 + 28. Небом буде ясним і сонячним, опадів у цей день не передбачається.
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