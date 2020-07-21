В курортній зоні Одеси, виявили величезний склад боєприпасів

Подія сталася в районі Великого Фонтану, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу обласного ДСНС.

Як стало відомо, рано вранці в поліцію надійшов сигнал про те, що при будівництві житлового будинку на вулиці Морехідної біля парку «Юність», робітники знайшли предмет, схожий на гранату.

Прибулі на місце поліцейські і фахівці-вибухотехніки обстежили територію і витягли із землі 265 вибухонебезпечних предметів: 154 гранати Ф-1, 28 підривників до снарядів, 11 мінометних мін 82 мм, одну 120-міліметрову міну, 29 артилерійських снарядів калібру 37 мм, 17 артснарядів 45 мм, 23 артснаряди 75 мм, два артилерійських снарядів 152 мм.

Наголошується, що всі боєприпаси орієнтовно часів другої світової війни. Вони будуть знищені на полігоні.



Раніше ми повідомляли, що на одеському пляжі водолази витягли з дна величезну трубу. Небезпечну знахідку виявили днями на Собачому пляжі.

За словами водолаза, спочатку вони вирішили, що це швелер, а потім виявилося, що це труба діаметром більше 50 см від зруйнованого причалу, який знаходиться неподалік.

Чотири дні фахівці вимивали трубу з піску спеціальною помпою. Для цього довелося зробити воронку діаметром більше 6 метрів і глибиною в два. А сьогодні, небезпечну трубу нарешті витягли на превеликий подив відпочивали на пляжі.

«Поки вона перебувала на дні, частина труби згнила, а пісок відточив краї так, що вони стали як бритва. За два тижні кілька осіб порізали собі ноги», — повідав один з водолазів.

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