В сети показали, как туристы заставили побережье Одесской области своими автомобилями
Речь идет о естественных песчаных пляжах курортных поселков Санжейки, Грибовки и Каролино-Бугаза.
На видео, которое разместил новостной портал «
Машины на пляжах заметили с одесскими номерами, но есть и гости из других регионов Украины, а также иностранцы.
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Местные жители возмущены и уже разместили петицию на сайте президента Украины с требованием запретить проезд и парковку транспортных средств на общественных пляжах Одесской области (в рекреационной зоне среди отдыхающих). Ее автором выступила Валерия Лужанская.
"На пляжах Затоки на постоянной основе в летний сезон проезд собственными автотранспортными средствами никак не регулируется. В результате этого пляжи все больше становятся похожи на парковки торговых центров, на которых кое-где видно людей без машин. Машины оставляют прямо между людьми возле воды. Почти возле каждой машины готовится еда на мангале", – отмечается в петиции.
А тем временем синоптики сообщили, что всю неделю Одесса будет находится под влиянием антициклонов, а это значит, что погода будет солнечной и жаркой.
В понедельник, 20 июля, в Одессе будет наблюдаться небольшая облачность на небе, однако под вечер синоптики обещаю небольшие осадки в виде дождя.
Во вторник, 21 июля, в городе будет солнечно и без осадков. В первой половине дня слабый ветер будет дуть с севера, а после обеда он усилится и начнет дуть в обратном направлении.
Температура воздуха ночью на столбиках термометра покажет +19 +23 градусов, днем воздух прогреется до +30.
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