В курортной зоне Одессы выявили огромный склад боеприпасов

Событие произошло в районе Большого Фонтана, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу областного ГСЧС.

Как стало известно, рано утром в полицию поступил сигнал о том, что при строительстве жилого дома на улице Мореходной возле парка «Юность», рабочие нашли предмет, похожий на гранату.

Прибывшие на место полицейские и специалисты-взрывотехники обследовали территорию и извлекли из земли 265 взрывоопасных предметов: 154 гранаты Ф-1, 28 подрывников к снарядам, 11 минометных мин 82 мм, одну 120-мм мину, 29 артиллерийских снарядов калибра 37 мм, 17 артснарядов 45 мм, 23 артснаряда 75 мм, два артиллерийских снарядов 152 мм.

Отмечается, что все боеприпасы ориентировочно времён второй мировой войны. Они будут уничтожены на полигоне.



Ранее мы сообщали, что на одесском пляже водолазы вытащили со дна огромную трубу. Опасную находку обнаружили на днях на Собачьем пляже.

По словам водолаза, поначалу они решили, что это швеллер, а потом оказалось, что это труба диаметром более 50 см от разрушенного причала, который находится неподалеку.

Четыре дня специалисты вымывали трубу из песка специальной помпой. Для этого пришлось сделать воронку диаметром более 6 метров и глубиной в два. А сегодня, опасную трубу наконец вытащили к большому удивлению отдыхавших на пляже.

«Пока она находилась на дне, часть трубы сгнила, а песок отточил края так, что они стали как бритва. За две недели несколько человек порезали себе ноги», — поведал один из водолазов.

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