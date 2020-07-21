В самый разгар лета отдыхающим не реконмедуют купаться на девяти пляжах в Одессе
Об этом сообщает официальный сатй города Одессы, в понедельник, 20 июля, передает Politeka.net.
Пробы морской воды эксперты Госпотребслужбы отобрали 6 июля во всех определенных контрольных точках Одессы. На этот раз результаты оказались не утешительными.
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Так, по результатам исследований морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показания, а значит может быть очень опасна для здоровья.
Поэтому специалисты рекомендует временно воздерживаться от морского водопользования на пляжах:
- Лузановка,
- Молодая Гвардия,
- Ланжерон,
- Отрада,
- Дельфин ,
- Аркадия ,
- 10 в. Большого Фонтана,
- 13 ст. Большого Фонтана,
- 16 ст. Большого Фонтана.
Обратим внимание, что рекомендация действует до особого распоряжения.
До это мы сообщали, что два выходных дня власти Одессы потратили на то, чтобы отчитаться перед президентом и поднять танкер «Делфи», однако не удалось.В самый ответственный момент лопнул один из буксировочных тросов, так как судно оказалось очень тяжелым.
Танке все еще находится у побережья пляжа «Дельфин» и его необходимо поднять до конца лета, так как осенью море начнет штормить из-за чего работы придется перенести на весну.
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