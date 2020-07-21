В самый разгар лета отдыхающим не реконмедуют купаться на девяти пляжах в Одессе

Об этом сообщает официальный сатй города Одессы, в понедельник, 20 июля, передает Politeka.net.

Пробы морской воды эксперты Госпотребслужбы отобрали 6 июля во всех определенных контрольных точках Одессы. На этот раз результаты оказались не утешительными.

Так, по результатам исследований морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показания, а значит может быть очень опасна для здоровья.

Поэтому специалисты рекомендует временно воздерживаться от морского водопользования на пляжах:

Лузановка,

Молодая Гвардия,

Ланжерон,

Отрада,

Дельфин ,

Аркадия ,

10 в. Большого Фонтана,

13 ст. Большого Фонтана,

16 ст. Большого Фонтана.

Обратим внимание, что рекомендация действует до особого распоряжения.

До это мы сообщали, что два выходных дня власти Одессы потратили на то, чтобы отчитаться перед президентом и поднять танкер «Делфи», однако не удалось.В самый ответственный момент лопнул один из буксировочных тросов, так как судно оказалось очень тяжелым.

Танке все еще находится у побережья пляжа «Дельфин» и его необходимо поднять до конца лета, так как осенью море начнет штормить из-за чего работы придется перенести на весну.

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