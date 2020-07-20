В разгар курортного сезона на побережье в Одесской области продолжают гореть базы отдыха
Как передает Politeka.net, об очередном происшествии, которое случилось ночью на популярном курорте Затока, сообщает пресс-служба регионального ГСЧС.
По информации спасателей, сигнал о возгорании на спецлинию «101» поступил 20 июля в 3.50. Отмечается, что подразделения были направлены по повышенному номеру вызова.
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Прибыв на место ЧП пожарники установили, что пылают ярким пламенем шесть деревянных домиков на базах отдыха «Гранит» и «Атлантида».
Более двух часов понадобилось спасателям, чтобы ликвидировать огонь на площади 500 кв. м.
В результате пожара пострадал 26-летний отдыхающий, мужчина получил отравление продуктами горения, но после осмотра врачей от госпитализации отказался.
На данный момент устанавливается причина пожара и ущерб.
Привлекались 24 человека личного состава и 5 единиц техники.
Стоит напомнить, что на прошлой неделе ночью огонь уничтожил деревянные домики на территории базы отдыха «Радужный».
Почти час понадобилось пожарникам, чтобы локализовать и полностью ликвидировать возгорание на площади 150 квадратных метров.
Погибших и пострадавших нет в результате чем нет.
Также ночью горели деревянные домики на территории базы отдыха «Чайка» в селе Сычавка. Тогда спасатели пожар локализовали в 03:42 и полностью его ликвидировали в 04:30 на площади 120 квадратных метров.
Еще одно ЧП произошло на улице Пляжной в заведении «Черная каракатица» в городе Черноморске. По информации спасателей, сигнал о возгорании поступило на пульт диспетчера дежурной части в 00:36. К месту происшествия пожарники прибыли через 13 минут, а возгорание ликвидировали в 01:30.
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Как Politeka сообщала, что пожар вспыхнул на базе отдыха под Одессой: видео ЧП.