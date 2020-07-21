В Одесі невідомі терористи погрожували підірвати будівлі міських судів

Як повідомили в прес-службі регіонального ГУНП, анонімне повідомлення про мінування Київського та Малиновського судів надійшло на спецлінію поліції, у вівторок, 21 липня, передає Politeka.net

На місце події були негайно направлені вибухотехніки, слідчо-оперативні групи, кінологи та працівники ДСНС. З будівель евакуювали персонал і відвідувачів.

Трохи пізніше в поліції повідомили, що після обстеження будівель і прилеглих території вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Зараз робота судів відновлена.

До цього ми писали, що в курортній зоні Одеси, виявили величезний склад боєприпасів.

Подія сталася в районі Великого Фонтану.

Рано-вранці в поліцію надійшов сигнал про те, що при будівництві житлового будинку на вулиці Морехідної біля парку «Галичина», робітники знайшли предмет, схожий на гранату.

Прибулі на місце поліцейські і фахівці-вибухотехніки обстежили територію і витягли із землі 265 вибухонебезпечних предметів: 154 гранати Ф-1, 28 підривників до снарядів, 11 мінометних мін 82 мм, одну 120-міліметрову міну, 29 артилерійських снарядів калібру 37 мм, 17 артснарядів 45 мм, 23 артснаряди 75 мм, два артилерійських снарядів 152 мм.

Наголошується, що всі боєприпаси орієнтовно часів другої світової війни. Вони будуть знищені на полігоні.

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