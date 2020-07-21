Поліція розповіла подробиці жорстокої розправи в курортному селищі Затока Одеської області

Про це повідомляє прес-служба регіонального ГУНП, передає Politeka.net

Пригода сталася вночі, 20 липня, на одній з баз відпочинку. Там з мисливської рушниці застрелили подружню пару.

Очевидці почули стрілянину і викликали поліцію. Прибулі на місце копи виявили тіла 50-річного власника бази та його 44-річної дружини. Вони загинули на місці в результаті вогнепальних поранень.

Трохи пізніше правоохоронці затримали стрільця. Ним виявився 52-річний також житель Затоки.

Як вдалося з'ясувалося, підозрюваний і загиблі були кумами, але останнім часом часто конфліктували з-за грошей. Напередодні підозрюваний, приїжджав на базу відпочинку в стані алкогольного сп'яніння. Після сварки з подружжям, він пішов і повернувся вже вночі з рушницею.

Тепер затриманому загрожує від десяти до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

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У розмові, 17 річний хлопець зізнався, що знайшов «гармату» ще в травні і залишив собі для самозахисту.

Тепер неповнолітній піде під суд і йому загрожує реальний термін від 3 до 7 років за незаконне поводження зі зброєю. А поки він відправлений цілодобовий під домашній арешт.

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