Одесская полиция с утра 24 июня в Одессе начала "карантинные рейды"

Так, в общественном транспорте на наличие нарушений в процессе перевозок - в частности, считают количество пассажиров, проверяют наличие масок и уточняют цель поездки.

Об этом информируют местные СМИ.

Протокол одесской комиссии по ТЭБ и ЧС требует использовать маски и респираторы при пользовании общественным транспортом, а также заполнять салон количеством пассажиров, не превышающим количество сидячих мест. Простыми словами – ехать можно только сидя и в маске.

Другие группы правоохранителей проверяют кафе и рестораны города на нарушения и соблюдение всех противоэпидемиологических мер. Пассажиров и посетителей ресторанов, нарушающих карантин и не имеющих масок, будут штрафовать на 17 тысяч гривен.

Также ранее сообщалось, что в Одессе запретили работу детских учреждений оздоровления и отдыха, проведение массовых мероприятий с участием более чем одного человека на пяти квадратных метрах и вводится ряд других ограничений.

Кроме того, ограничивается количество людей в общественном транспорте - водителям разрешено брать пассажиров только на сидячие места. При этом перевозчики должны обеспечить водителей средствами индивидуальной защиты и контролировать, чтобы они пользовались ими.

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