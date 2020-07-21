Полиция рассказала подробности жестокой расправы в курортном поселке Затока Одесской области

Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУНП, передает Politeka.net

Происшествие случилось ночью, 20 июля, на одной из баз отдыха. Там из охотничьего ружья застрелили супружескую пару.

Очевидцы услышали стрельбу и вызвали полицию. Прибывшие на место копы обнаружили тела 50-летнего владельца базы и его 44-летней жены. Они погибли на месте в результате огнестрельных ранений.

Чуть позже правоохранители задержали стрелка. Им оказался 52-летний также житель Затоки.

Как удалось выяснилось, подозреваемый и погибшие были кумовьями, но в последнее время часто конфликтовали из-за денег. Накануне подозреваемый, приезжал на базу отдыха в состоянии алкогольного опьянения. После ссоры с супругами, он ушел и вернулся уже ночью с ружьем.

Теперь задержанному грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее мы сообщали, в Одесской области правоохранители разоружили подростка.

В городе Измаиле патрульные остановили автомобиль и в ходе поверхностного осмотра обнаружили у пассажира пистолет.

В разговоре, 17 летний парень признался, что нашел «пушку» ещё в мае и оставил себе для самозащиты.

Теперь несовершеннолетний пойдет под суд и ему грозит реальный срок от 3 до 7 лет за незаконное обращение с оружием. А пока он отправлен под круглосуточный домашний арест.

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