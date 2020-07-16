Стало известно имя полицейского, которого подозревают в надругательстве над малолетней девочкой в Одессе

Им оказался инспектор сектора ювенальной превенции Таировского отделения полиции и бывший куратор программы по противодействию домашнему насилию "Полина Михаил Положенцев, информирует Detective-info со ссылкой на свои источники.

Ему уже вручили подозрение сотрудники ГБР.

Сообщается, что полицейский занимался розыском потерпевшей в январе текущего года, когда девушка ушла из дома после конфликта с матерью. Составив на последнюю админпротокол о невыполнении родительских обязанностей, полицейский провел беседу и с девушкой-беглянкой.

А через две недели, 11 февраля, полицейский под каким-то предлогом заставил девушку поехать к нему домой, где он ее и изнасиловал.

Пострадавшая через несколько дней рассказала о произошедшем учителю, который убедил ее обратиться с заявлением в полицию.

Теперь следствие ходатайствует об избрании меры пресечения для вероятного насильника в виде содержания под стражей.

Как стало известно, подозреваемому 29 лет, у него два образования - психолога и полицейского криминалиста. Первое образование он получил в Южноукраинском национальном педагогическом университете имени Ушинского, второе – в Одесском государственном университете внутренних дел.

Надо отметить, что Положенцев 12 лет служил в органах внутренних дел Одессы, а уволился оттуда в апреле 2020 года в звании капитана (когда следствие по делу об изнасиловании уже шло – Ред.). Некоторое время искал новую работу и находился за границей – в Молдове.

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