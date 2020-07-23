В Україні знову продовжили карантин і це викликало тривогу у батьків школярів, які хочуть, щоб їхні діти отримували повноцінну освіту, а не онлайн

Незважаючи на запевнення чиновників, що навчальний рік розпочнеться в Одесі, як і годиться - 1 вересня, батьки не вірять і вийшли на мітинг, пишуть місцеві ЗМІ .

У центрі Одеси на Думській площі в Одесі зібралося чимале кількість мам, тат, бабусь і дідусів, які виступають проти дистанційного навчання.

Мітингувальники вважають, таке навчання неповноцінне, призводить до деградації і психологічних проблем. Без очного спілкування діти не можуть повноцінно розвиватися. А ще сидіння за комп'ютером і планшетом сильно псує зір.

«У мене донька 8 років, вона переходить у 3 клас. Півроку вона займалася абияк, це не освіта для дитини, це не освіта. Батьки не можуть допомогти своїм дітям, тому що вони повинні працювати», -поділилася своєю думкою одеситка.

«У мене два школяра, це 3-4 клас, два хлопчика, і немовля. Це було дуже важко, у нас не було такої кількості телефонів, довелося купувати в дуже швидкому часі і дуже важко було, я більше такого не хочу для своїх дітей, що освіта має бути якісним», - розповіла ще одна учасниця акції.

Також батьки школярів підписали звернення до президента Зеленського, в якому вимагають проведення нового навчального року в звичайному, а не онлайн форматі.

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