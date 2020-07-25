Вранці в суботу, 25 липня, одночасно п'ять бойових кораблів НАТО зайшли в порт Одеси

Про це повідомляє місцеве видання "Думська", публікуючи фотографії на додачу.

Як стало відомо, кораблі брали участь в українсько-американських навчаннях «Сі Бриз 2020» і будуть гостювати в місті до 28 липня.

«Першими ошвартувалися військово-морській базі "Південь" корвети – румунський "Контрадмірал Себастіан" і болгарський "Бадьорий". Потім в порт прибули іспанська F101 "Альваро де Базан", турецький F243 "Йылдирим" і румунський F222 "Регіна Марія"», - пише видання.

Треба сказати, що всі кораблі вже не раз заходили в Одесу, крім іспанського. Це судно опинилося в акваторії Чорного моря вперше і в Одесі, відповідно.

Раніше ми повідомляли про провокацію, яку влаштував російський корабель під час морських навчань «Сі Бриз-2020» у Чорному морі.

Корабель РФ провокував болгарський військовий корвет "Бодрі" на міжнародних навчаннях, намагаючись перешкодити їх проведенню.

Командир російського військового корабля зажадав покинути цей сектор, так як країна-агресор вважала його своїм. У свою чергу «Бодрі» не став вступати в конфронтацію, яка могла закінчитися стріляниною, і змінив курс, виконавши незаконне вимога.

При цьому болгарський корабель знаходився у винятковій економічній зоні України.

Після того, як в Чорному морі почалися морські навчання, Росія раптово оголосила про свої, ділянки яких впритул проходять, а в кількох місцях навіть перетинаються з зонами практичних стрільб кораблів-учасників «Сі Бриз». Тому виникають ситуації, коли кораблі можуть перебувати відразу у двох закритих зонах.

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