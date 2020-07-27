Жителі Одеси будуть по-новому платити за комунальні послуги, так як з 1 серпня стартує ринок газу для населення

Це значить, що вже через тиждень кожен одесит зможе сам вирішувати, у кого йому купувати блакитне паливо, повідомляє Finance.

Тепер регулювати ціну газу «Нафтогаз» більше не буде, в результаті чого цифри в платіжках будуть змінюватися в залежності від ситуації на ринку.

Наприклад, зараз тариф для населення, за фактом, встановлює держава за спеціальною формулою (середньоарифметичне значення нідерландською хабі TTF плюс транспортування). Після скасування поставки за спецобязательствам (ПСО) вирішувати, скільки ви будете платити за газ, почне ринок.

Якщо ціна буде явно завищена, українець зможе поскаржитися в Антимонопольний комітет.

За словами глави Енергетичного співтовариства, зараз самий відповідний момент для відкриття ринку, так як ціни на газ низькі і немає необхідності їх контролювати.

Раніше ми повідомляли, що одесити нарешті отримали рахунки за опалення.

Як роз'яснила комісія з питань ЖКГ, екології та НС, рахунки за оплату опалення, разобили на три місяці.

«Це будуть платіжки за січень, лютий і березень. Їх розподілять на літні місяці, оскільки неприпустимо, щоб люди отримали одну платіжку з сумою за три місяці», - повідомили чиновники.

Нагадаємо, українців попередили про втрату житла через комуналки, що відбувається.

Також Politeka писала, що Різкий стрибок тарифів на комуналку, з'явилося термінове заяву Мінфіну