Був оголошений в міжнародний розшук

В Одеській області спіймали іноземця-педофіла, якого розшукував Інтерпол

Як повідомляють поліцейські, 33-річний громадянин Білорусі Олександр Затовка підозрюється розбещенні малолітніх і був оголошений в міжнародний розшук.

Ховаючись від покарання, чоловік приїхав в Україну і деякий час працював на дитячих атракціонах. Зараз вирішується питання про екстрадицію його в Республіку Білорусь. Так як злочинець мав доступ до дітей, то його перевіряють на причетність до аналогічних злочинів на території Одеської області.

По приїзду на батьківщину білоруса чекає кримінальна відповідальність за такими статтями КК: ч.3 ст. 167 (насильницькі дії сексуального характеру), ч. 1 ст. 169 (розпусні дії) і ч. 3 ст. 343-1 (виготовлення та розповсюдження порнографічних матеріалів або предметів порнографічного характеру із зображенням неповнолітніх).

В даний час вирішується питання про екстрадицію спійманого на його батьківщину.

Рані ми повідомляли, в одному з сіл на Одещині поліція затримала педофіла, який зґвалтував 9-річного хлопчика

Страшний злочин стався біля ставка, куди хлопчик прийшов один.



"Завдяки професійним діям поліції Одеської області вчора був затриманий 63-річний урод, який згвалтував дев'ятирічного хлопчика", - йдеться в публікації.

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