Китайський вірус продовжує поширюватися по Одеській області

Тільки за останню добу від інфекції померли чотири людини. Таку інформацію оприлюднили в прес-службі обладміністарції, передає Politeka.net

Протягом 9 серпня кількість заразилися жителів Одеської області зросла на 65 осіб. Всього з початку епідемії зареєстровано 4230 випадки хвороби.

Вчора від ускладнень, викликаних небезпечною інфекцією загинули чотири людини, кількість смертей досягла 71.

Відзначається, що випадків одужання від вірусу зафіксовано за вчора не було.

У той же час в Одеській інфекційній лікарні триває наплив хворих.

Так, на 9 серпня, в палатах знаходиться 221 пацієнт з ускладненнями і з підтвердженим діагнозом коронавірусна інфекція. З них 27 осіб перебувають у важкому стані, 194 — у стані середньої тяжкості.

До теперішнього часу в Одесі зареєстровані 545 випадків одужання від COVID-19, продовжують хворіти 879 одеситів.

Раніше повідомлялося, в Одесі осередком зараження виявився дитячий будинок "Перлинка". За словами директора міського департаменту освіти Олени Буйневич, після того, як вірус знайшли у одного співробітника дитячого будинку, було проведено тестування всіх дітей і дорослих в установі. COVID-19 знайшли у 15 дітей і двох дорослих

Нагадавши, карантин в Україні переглянули, кого чекають ослаблення: новий список МОЗ.

Як повідомляла Politeka, дані щодо смертності від китайської зарази в Україні поставили під сумнів.

Також Politeka писала, що карантин готуються посилити, українців попередили про нові обмеження: "з 10 серпня...".