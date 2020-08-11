У мережі оприлюднили відео, як поліцейські з кийками жорстоко побили чоловіка
Інцидент стався ввечері в курортному селищі Затока.
Кадри нападу оприлюднив телеграм-канал Odessa-Info, передає Politeka.net
На відео можна побачити, як кілька співробітників поліції в масках увірвалися в торгову точку, повалили на землю чоловіка і почали бити його кийками. Коли копи помітили, що їх знімають, вони швидко стали тікати. Все закінчилося дуже швидко.
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За кадром також були чутні жіночі крики і крики.
«У Затоці не нудно, там своя Білорусь " - йдеться у підписі до відео.
Не уточнюється, що стало причиною такої жорсткої поведінки співробітників поліції.
Раніше ми повідомляли, що масові акції, які спалахнули після дня виборів у Білорусі тривають вже другий день.
Силовики, яких вже охрестили "карателями Лукашенка", розганяють людей, як можуть: в хід йдуть гумові кийки і кулі, світлошумові гранати. В результаті зіткнень, кілька людей постраждали.
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