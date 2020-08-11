У мережі оприлюднили відео, як поліцейські з кийками жорстоко побили чоловіка

Інцидент стався ввечері в курортному селищі Затока.

Кадри нападу оприлюднив телеграм-канал Odessa-Info, передає Politeka.net

На відео можна побачити, як кілька співробітників поліції в масках увірвалися в торгову точку, повалили на землю чоловіка і почали бити його кийками. Коли копи помітили, що їх знімають, вони швидко стали тікати. Все закінчилося дуже швидко.

За кадром також були чутні жіночі крики і крики.

«У Затоці не нудно, там своя Білорусь " - йдеться у підписі до відео.

Не уточнюється, що стало причиною такої жорсткої поведінки співробітників поліції.

В Затоке Gepostet von Саша Юрченко am Dienstag, 11. August 2020

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