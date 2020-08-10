В Одесской области полиция и родственники ищут бесследно пропавших людей

Так, в розыск объявлены два пенсионера и 14-летняя девочка. Об этом стало известно изданию Politeka.net со ссылкой на сообщения пресс-службы Национальной полиции области.

В Подольске Одесской области пропала 14-летняя Евгения Драган. Известно, что 7 августа около 14 часов вышла из дома и до сих пор не вернулась.

На вид пропавшая выглядит на 16-17 лет, рост около 165 см, среднее телосложение, длинные темные волосы.

Евгения была одета в черную юбку, футболку, кроссовки.

С любой информацией о пропавшей просьба звонить в Подольский отдел полиции по телефонам: (04862) 4-20-20, (04862) 4-20-21, (050) 554-20-20 или «102».

Также в полиции сообщили, что пропал пожилой мужчина.

6 августа из дачи д/к Чайка селе Алтестово вышел 82-летний Юрий Матиенко. Мужчина должен был ехать домой в Одессу, но так и не приехал.

«Был одет в серые брюки, темную рубашку в полоску, курточку бежевую. Седой, над верхней губой небольшой шрам. С собой имел чёрный небольшой пакет с ключами», - говорится в сообщении.

По словам родственников, он часто терял вещи, забывал некоторые события.

«Всех, кому что-либо известно о том, где может находиться пропавший мужчина, просят звонить в Усатовский отдел полиции по телефонам (048) 52-257-71, (048) 779-46-62 или «102», - призвали в полиции.

Еще один пенсионер пропал на днях в Одессе.

Как стало известно, 83-летний Ян Врублевский вышел из дома 7 августа в Суворовском районе и до сих пор не вернулся. Мужчина страдает потерей памяти.

Приметы: на вид 80-85 лет, рост 175-179 см, короткие седые волосы, серые глаза, среднее телосложение.

Был одет в серую рубашку с короткими рукавами, серые шорты и белые тапочки.

Всех, кому что-либо известно о том, где может находиться пропавший мужчина, просят звонить в Суворовский отдел полиции по телефонам (048) 779-48-36, (063) 64-22-955, (066) 537-81-89 или «102».

Напомним, в Одесской области бесследно исчезла зеленоглазая красавица: полиция сообщила детали.

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