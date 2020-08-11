В сети обнародовали видео, как полицейские с дубинками жестоко избили мужчину
Инцидент произошел вечером в курортном посёлке Затока.
Кадры нападения обнародовал телеграм-канал Odessa-Info, передает Politeka.net
На видео можно увидеть, как несколько сотрудников полиции в масках ворвались в торговую точку, повалили на землю мужчину и принялись избивать его дубинками. Когда копы заметили, что их снимают, они быстро стали убегать. Всё закончилось очень быстро.
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За кадром также были слышны женские крики и вопли.
«В Затоке не скучно, там своя Беларусь» - говорится в подписи к видео.
Не уточняется, что стало причиной столь жесткого поведения сотрудников полиции.
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