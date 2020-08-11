В сети обнародовали видео, как полицейские с дубинками жестоко избили мужчину

Инцидент произошел вечером в курортном посёлке Затока.

Кадры нападения обнародовал телеграм-канал Odessa-Info, передает Politeka.net

На видео можно увидеть, как несколько сотрудников полиции в масках ворвались в торговую точку, повалили на землю мужчину и принялись избивать его дубинками. Когда копы заметили, что их снимают, они быстро стали убегать. Всё закончилось очень быстро.

За кадром также были слышны женские крики и вопли.

«В Затоке не скучно, там своя Беларусь» - говорится в подписи к видео.

Не уточняется, что стало причиной столь жесткого поведения сотрудников полиции.

В Затоке Gepostet von Саша Юрченко am Dienstag, 11. August 2020

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