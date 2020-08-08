В сети рассказали о возможных причинах трагедии с туристами, которые утонули на курорте в Одесской области

Напомним, что на днях стало известно о гибели супружеской пары, которая утунула в море на курорте "Катранка" Татарбунарского района.

Муж с женой отдыхали в большой компании а потом пошли вдвоем купаться в море. Девушку пытались спасти, но она умерла в больнице, а тело мужчины спасатели обнаружили на следующий день.

По словам очевидцев, трагедии в этом месте случались и раньше. Они отмечают, что всему виной отбойное течение, пишет ТСН .

"Мое мнение такое, что там вымыло течением перепад глубин, и небольшой шторм создал сильное обратное течение. Там надо быть осторожным, а лучше вообще обходить", – рассказал Алексей Левченко, который участвовал в спасательной операции.

Кроме того, другие отдыхающие пожаловались, что пляж на Катранке не оборудован медпунктом и спасательной вышкой, поэтому плавать там небезопасно.

"Те кто, едет отдыхать в Катранку, должны понимать, что курорт относительно малолюдный, и инфраструктура находится в зачаточном состоянии... Если что-то случится, то надеяться нужно только на себя и окружающих", – рассказал Евгений Ярославский.

Еще один очевидец трагедии предупредил всех отдыхающих, что в шторм купаться очень опасно.

"Заходя в небольшой залив рядом с пропастью, течение отражается от берега и уходит в море. А рядом – течение с пропасти, они соединяются, и усиливается общий эффект. Если с пропасти течения нет, можно выгрести. Если шторм небольшой – также не страшно я ходил сто раз. Но если с пропасти сильное течение – там и в спокойную погоду сложно пройти", – заверил он.

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