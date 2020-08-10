В Одессе на пьяной езде, да еще на пешеходной зоне, попался мужчина, который называет себя полковником полиции

Инцидент произошел вечером в воскресенье на пляже в Лузановке. Видео задержания показал Telegram-канал «Одесса INFO», передает Politeka.net (чтобы просмотреть – доскроллте до конца)

Очевидцы рассказали что пьяный водитель катался по центральной аллее пляжа вместе с сыном. Затем ему не понравилось, что на его пути был отдыхающий и он вступил с ним в словестный конфликт.

На место подошли нацгвардейцы, они передали нарушителя полиции. Когда мужчину задерживали он представился полковником Южного оперативного командования.

«Ксивой своей махал, помощник…» и доказывал, что его не должны задерживать. «Расстрелял тут всех, б.., Преступника нашли…», - говорят очевидцы.

Кроме того, люди возмущались тем, что по пешеходной зоне в Лузановке регулярно катаются пьяные водители из местных развлекательных заведений, но полиция задержала только этих.

Тем временем в полиции уже отреагировали на событие открестившись от него.

В пресс-службе ГУНП в Одесской области заявили, что мужчина не имеет никакого отношения к правоохранительным органами является представителем общественной организации.

Ранее мы сообщали, на курорте в Одесской области женщина навеселе каталась по пляжу и чуть не переехала отдыхающего.

Приезжая из Измаила под воздействием алкоголя села за руль автомобиля и поехала вдоль берега прямо среди людей. Один из отдыхающих пытался прекратить увиденное: мужчина стал перед машиной, однако правонарушительница дала по газам и поехала дальше.

Отмечается, что наезда мужчина избежал, запрыгнув на капот.

Пьяный "полковник" задержан в Одессе за езду по пешеходной зоне пляжа http://trassae95.com/all/news/2020/08/10/pjyanyj-polkovnik-policii-zaderzhan-v-odesse-za-ezdu-po-peshehodnoj-zone-plyazha-58248.html Правоохранители задержали пьяного "полковника" за рулем автомобиля на пешеходной зоне возле одесского пляжа Лузановка. Видео задержания опубликовал Telegram-канал «Одесса INFO». «Когда его принимали он решил показать свои боксёрские умения, но его благополучно упаковали», - сказано в сообщении. "Полковник" катался по центральной аллее пляжа вместе с сыном. Ему не понравилось, что на его пути был пешеход и он вступил с ним в конфликт. По словам очевидцев, после прибытия правоохранителей он «ксивой своей махал, помощник…» и доказывал, что его не должны задерживать. «Расстрелял тут всех, б.., Преступника нашли…», - возмущался "полковник". При этом за кадром звучали комментарии, что "полковник" откупится и ему ничего не будет. Якобы сын уже договаривается с полицейскими. Кроме того, люди возмущались тем, что по пешеходной зоне в Лузановке регулярно катаются пьяные водители из местных развлекательных заведений, но полиция задержала только этих. ОБНОВЛЕНО Информация о пьяном полковнике появилась в соцсетях, однако в пресс-службе полиции в Одесской области отметили, что мужчина не имеет никакого отношения к правоохранительным органам и является представителем общественной организации. Gepostet von Трасса Е-95 am Sonntag, 9. August 2020

Напомним, в Одесской области без вести пропали два пенсионера и девочка: как они выглядят, фото

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