В Одессе на пьяной езде, да еще на пешеходной зоне, попался мужчина, который называет себя полковником полиции
Инцидент произошел вечером в воскресенье на пляже в Лузановке. Видео задержания показал Telegram-канал «Одесса INFO», передает Politeka.net (чтобы просмотреть – доскроллте до конца)
Очевидцы рассказали что пьяный водитель катался по центральной аллее пляжа вместе с сыном. Затем ему не понравилось, что на его пути был отдыхающий и он вступил с ним в словестный конфликт.
На место подошли нацгвардейцы, они передали нарушителя полиции. Когда мужчину задерживали он представился полковником Южного оперативного командования.
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«Ксивой своей махал, помощник…» и доказывал, что его не должны задерживать. «Расстрелял тут всех, б.., Преступника нашли…», - говорят очевидцы.
Кроме того, люди возмущались тем, что по пешеходной зоне в Лузановке регулярно катаются пьяные водители из местных развлекательных заведений, но полиция задержала только этих.
Тем временем в полиции уже отреагировали на событие открестившись от него.
В пресс-службе ГУНП в Одесской области заявили, что мужчина не имеет никакого отношения к правоохранительным органами является представителем общественной организации.
Ранее мы сообщали, на курорте в Одесской области женщина навеселе каталась по пляжу и чуть не переехала отдыхающего.
Приезжая из Измаила под воздействием алкоголя села за руль автомобиля и поехала вдоль берега прямо среди людей. Один из отдыхающих пытался прекратить увиденное: мужчина стал перед машиной, однако правонарушительница дала по газам и поехала дальше.
Отмечается, что наезда мужчина избежал, запрыгнув на капот.
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