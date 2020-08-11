В Одесі врятували осла, над яким знущався його господар

Подія сталася 10 серпня на пляжі в Лузанівці.

За день до цього місцева мешканка звернула увагу на літнього чоловіка з ослом. Він катав за гроші дітей на тварині, а також бив і мучив його. Вона розмістила в мережі відео знущань над осликом, яке викликало широкий резонанс.

Наступного дня зоозахисники з поліцією прийшли на пляж, щоб врятувати тварину від недолугого господаря. Коли осла забирали, то господар кричав лаявся, а після перерізав собі вени.

Зараз змучену тварину помістили в зоопарк.

Як розповів директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков в коментарях місцевим ЗМІ, ослу вісім або десять років.

"Він явно хворий. У нього є освіти на шиї, на крупі, на боках. Це можуть бути набряки або гематоми. Наші ветеринари такого не бачили раніше. Також продавлений хребет. Ймовірно, на ньому довгий час каталися важкі люди. У осла є проблеми з травленням: або від стресу, або від неправильного харчування», — говорить Бєляков.

Нагадавши, одеситам показали, що діється в парках після пом'якшення карантину.

Як повідомляла Politeka, Одеський зоопарк вперше показав людям новонародженого тигреня.

Також politeka повідомляла про те, що в аеропорту Одеси серед пасажирів виявилося більше тисячі папуг.