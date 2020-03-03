Ночным рейсом из Одессы в Турцию полетели 1180 необычных пассажиров

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Одесской таможни. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Речь идет о декоративных попугайчиках, которые полетели в Стамбул на самолете в специальных контейнерах.

1180 пернатых пассажиров, среди которых были "волнистые" попугайчики, "неразлучники" и "кореллы".

«Эти шумные путешественники родились в Украине на птичнике предпринимателя из Николаевской области и полетели к новому дому в зоомагазинах Стамбула», - говорится в сообщении.

Отмечается, что птички имели все необходимые ветеринарные документы и экспортную декларацию, в которой указано, что эти попугаи не занесены в Красную книгу и не предназначены для зоопарков и питомников.

Разместили птиц в грузовом отсеке в специальных контейнерах с вентиляцией и отсеками для корма и воды, а также с обязательным соблюдением нормы площади на каждого попугая.

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Вечером 17 февраля в Одессе приземлился самолет C-40A Clipper с регистрационным номером 168980, который является военной модификацией Boeing-737 и используется военно-морским флотом и военно-воздушными силами США. Цель пребывания воздушного судна в Украине пока остается неизвестной.

Чтобы не привлекать лишний интерес зевак, самолет окрашен не в милитаристские серые тона, а несет вполне гражданскую белую ливрею с полосами вдоль фюзеляжа.

Лайнеры можно использовать в трех конфигурациях: пассажирской (до 121 военнослужащего), грузовой (восемь морских контейнеров – около 17 тонн груза) и комбинированой. Максимальна дальность полета – 5500 км, скорость – 900 км/ч.

ПЕРНАТІ ПАСАЖИРИ Серед тих, то відлітав з Одеси нічним рейсом до Стамбулу було 1180 незвичайних пасажирів. Ними виявилися декоративні папуги: «хвилясті», «нерозлучники» та «Корелла». Їх історична батьківщина Австралія та Африка. Але ці картаті та галасливі мандрівники народилися в Україні на пташнику підприємця з Миколаївської області. До #Одеська_митниця_Держмитслужби на «живий» вантаж було надано всі необхідні ветеринарні документи та експортну декларацію, в якій зазначено, що дані папуги не занесені до Червоної книги та не призначені для зоопарків та розплідників. До Стамбулу, де вони поповнять зоомагазини та незабаром оселяться у турецьких домівках, папуги полетіли у вантажному відсіку літака. Для перельоту їх розмістили у спеціальні контейнери, виготовлені відповідно до вимог IATA Live Animals Regulations, з вентиляцією та відсіками для корму і води, а також з обов’язковим дотриманням норми площі на кожну папугу. #Одеська_митниця_Держмитслужби #пернаті_пасажири #IATA #LiveAnimalsRegulations Gepostet von Одеська митниця Держмитслужби am Montag, 2. März 2020

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