Ночным рейсом из Одессы в Турцию полетели 1180 необычных пассажиров
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Одесской таможни. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Речь идет о декоративных попугайчиках, которые полетели в Стамбул на самолете в специальных контейнерах.
1180 пернатых пассажиров, среди которых были "волнистые" попугайчики, "неразлучники" и "кореллы".
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«Эти шумные путешественники родились в Украине на птичнике предпринимателя из Николаевской области и полетели к новому дому в зоомагазинах Стамбула», - говорится в сообщении.
Отмечается, что птички имели все необходимые ветеринарные документы и экспортную декларацию, в которой указано, что эти попугаи не занесены в Красную книгу и не предназначены для зоопарков и питомников.
Разместили птиц в грузовом отсеке в специальных контейнерах с вентиляцией и отсеками для корма и воды, а также с обязательным соблюдением нормы площади на каждого попугая.
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Вечером 17 февраля в Одессе приземлился самолет C-40A Clipper с регистрационным номером 168980, который является военной модификацией Boeing-737 и используется военно-морским флотом и военно-воздушными силами США. Цель пребывания воздушного судна в Украине пока остается неизвестной.
Чтобы не привлекать лишний интерес зевак, самолет окрашен не в милитаристские серые тона, а несет вполне гражданскую белую ливрею с полосами вдоль фюзеляжа.
Лайнеры можно использовать в трех конфигурациях: пассажирской (до 121 военнослужащего), грузовой (восемь морских контейнеров – около 17 тонн груза) и комбинированой. Максимальна дальность полета – 5500 км, скорость – 900 км/ч.
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