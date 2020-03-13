В сети появилось умилительное  видео с новорожденным тигренком, которого вывели на первую прогулку в общий вольер

Кадры появились на Youtube-канале Одесского зоопарка, передает  Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На видео видно, как тигренок, которому два месяца, робко выходит в большой вольер. Мама-тигрица показывает ему территорию, играет с малышом, после чего они возвращаются обратно в логовище. 

Как известно, тигренок родился 11 января  у пары амурских тигров Тайгера и Натали, которые проживают в одесском зоопарке.

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У малыша пока еще нет имени, его по традиции придумают одесситы в рамках конкурса «Дай имя малышу».

По словам директора зоопарка Игоря Белякова, тигренка планируют обменять на другое животное, в котором нуждается зверинец. Это произойдет , когда ему будет 8-9 месяцев.

Также Беляков подчеркнул, что  появление амурских тигрят в зоопарках – очень редкое явление.

Отметим, что амурские тигры – самые крупные хищные кошки в мире. Они занесены в Международную красную книгу. Это необычайно красивые и грациозные животные.  

Как писалось ранее, из одесского зоопарка сбежала лошадь.

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Из зоопарка через стройку сбежала лошадь.После безуспешных , со стороны работников зоопарка, попыток ее поймать, конь вернулся в зоопарк добровольно», - написал одессит.

Напомним, в аэропорту Одессы среди пассажиров оказалось больше тысячи попугаев: появилось видео

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Также politeka сообщала о том, что одесситы рискуют провалиться под землю в центре города: возмутительные кадры