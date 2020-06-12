После смягчения карантина в Одессе активно принялись эксплуатировать лошадей и пони

Грустных лошадок заметили в парке Победы, парке Шевченко и Старобазарном сквере. В центре Одессы такое развлечение предлагают уже не на Дерибасовской, а на Греческой улице, пишет Думская .

Также есть популярное развлечение с эксплуатацией голубей. На приморском бульваре молодые люди сажают птиц на людей и просят за это деньги. Также там есть выставка змей.

В Одесской мэрии уже пытались бороться с предприимчивыми людьми, однако пока безрезультатно.

Кроме того, общественники и журналисты не раз обращались в полицию с вопросом о защите прав животных и о законности такого заработка на них.

Однако в полиции также бездействуют, единственное, что говорят правоохранители, так это то, что делают предупреждение этим людям.

Обратим внимание, что бизнесмены, зарабатывающие деньги на эксплуатации животных, должны иметь предпринимательскую регистрацию и все сопутствующие справки при себе. Если таковых нет, то они могут быть привлечены к ответственности.

Ранее мы сообщали, жители Одессы и области вытоптали еще одно цветущее поле ради эффектных фотографий.

После того, как любители селфи вытоптали фиолетовое поле дельфиниума под Теплодаром, они принялись уничтожать красное из маков.

Красивое поле облюбовали сотни приезжих по дороге на Южный возле Одесского припортового завода. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Напомним, одесситам и туристам запретили ходить на пляжи: Минздрав сделал срочное обращение

Как сообщала Politeka, змеи наводнили одесский пляж: момент "битвы" попал на камеру

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