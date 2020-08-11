В Одессе спасли осла, над которым издевался его хозяин

Событие произошло 10 августа на пляже в Лузановке.

За день до этого местная жительница обратила внимание на пожилого мужчину с ослом. Он катал за деньги детей на животном, а также бил и мучил его. Она разместила в сети видео издевательств над осликом, которые вызвало широкий резонанс.

На следующий день зоозащитники с полицией пришли на пляж, чтобы спасти животное от непутевого хозяина. Когда осла забирали, то хозяин кричал ругался, а после перерезал себе вены.

Сейчас измученное животное поместили в зоопарк.

Как рассказал директор одесского зоопарка Игорь Беляков в комментариях местным СМИ, ослу восемь или десять лет.

« Он явно болен. У него есть образования на шее, на крупе, на боках. Это могут быть отеки или гематомы. Наши ветеринары такого не видели ранее. Также продавлен позвоночник. Вероятно, на нем долгое время катались тяжелые люди. У осла есть проблемы с пищеварением: или от стресса, или от неправильного питания», — говорит Беляков.

Напомним, одесситам показали, что творится в парках после смягчения карантина.

Как сообщала Politeka, одесский зоопарк впервые показал людям новорожденного тигренка.

Также politeka сообщала о том, что в аэропорту Одессы среди пассажиров оказалось больше тысячи попугаев.