В Одесі невідомі погрожують підірвати аеропорт

Як повідомили в прес-службі регіонального ГУНП, анонімне повідомлення про мінування Одеського аеропорту прийшло на спецлінію поліції, в середу, 12 серпня, о 10:38, передає Politeka.net

На місце події були екстрено направлені вибухотехніки, слідчо-оперативна група, кінологи та працівники ДСНС. З будівлі аеропорту евакуювали персонал і відвідувачів.

Очевидці в соцмережах діляться фотографіями з місця події.

Подробиці будуть пізніше.

Раніше повідомлялося, в курортній зоні Одеси виявили величезний склад боєприпасів.

Подія сталася в районі Великого Фонтану.

Рано вранці в поліцію надійшов сигнал про те, що при будівництві житлового будинку на вулиці Морехідній біля парку «Юність», робітники знайшли предмет, схожий на гранату.

Прибулі на місце поліцейські і фахівці-вибухотехніки обстежили територію і витягли з землі 265 вибухонебезпечних предметів: 154 гранати Ф-1, 28 підривників до снарядів, 11 мінометних мін 82 мм, одну 120-мм міну, 29 артилерійських снарядів калібру 37 мм, 17 артснарядів 45 мм, 23 артснаряда 75 мм, два артилерійських снарядів 152 мм.

Зазначається, що всі боєприпаси орієнтовно часів Другої світової війни. Вони будуть знищені на полігоні.

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