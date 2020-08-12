В Одесі поліція викрила чоловіка, який погрожував підірвати аеропорт
Подробиці повідомила прес-служба Нацполіції в Одеській області та оприлюднила відео, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте до кінця)
Лжемінером виявився 52-річний житель Ананьївського району, який працює охоронцем. Його розшукали на вулиці привізній протягом години після дзвінка в поліцію. При ньому правоохоронці виявили телефон, з якого і надійшов неправдивий виклик.
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Чоловік зізнався у скоєному і пояснив, що таким чином, він хотів «привернути увагу одеських і обласних оперів».
"Так, я подзвонив на "102". Вже дзвонив кілька разів. Так, я подзвонив і сказав, що вибухну аеропорт. Я нікого не мінував, я сказав на словах", - каже охоронець.
За подібну витівку йому світить покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 6 років.
Нагадаємо, що сьогодні 12 серпня, о 10:38 на спецлінію поліції надійшло анонімне повідомлення про мінування Одеського аеропорту.
На місце події були екстрено направлені вибухотехніки, слідчо-оперативна група, кінологи та працівники ДСНС. З будівлі аеропорту евакуювали персонал і відвідувачів.
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