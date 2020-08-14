В Одесі аноніми погрожують підірвати будівлю суду

Як повідомили в прес-службі обласного ГУНП, анонімне повідомлення про мінування апеляційного господарського суду, який знаходиться на проспекті Шевченка, прийшло на спецлінію поліції, в п'ятницю, 14 серпня, о 09:38, передає Politeka.net

На місце події направлені слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції, вибухотехніки, кінологи та працівники служби з надзвичайних ситуацій. Проводиться евакуація співробітників і відвідувачів.

Раніше повідомлялося, що в Одесі поліція викрила чоловіка, який погрожував підірвати аеропорт.

Лжемінером виявився 52-річний житель Ананьївського району, який працює охоронцем. Його розшукали на вулиці привізній протягом години після дзвінка в поліцію. При ньому правоохоронці виявили телефон, з якого і надійшов неправдивий виклик.

Чоловік зізнався у скоєному і пояснив, що таким чином, він хотів «привернути увагу одеських і обласних оперів».

"Так, я подзвонив на "102". Вже дзвонив кілька разів. Так, я подзвонив і сказав, що вибухну аеропорт. Я нікого не мінував, я сказав на словах", - каже охоронець.

За подібну витівку йому світить покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 6 років.

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