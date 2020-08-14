На вихідних одеситів і гостей міста чекає комфортна погода

З новим прогнозом на 15 та 16 серпня мешканців ознайомили синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передавати Politeka.net

Вони розповіли, що в суботу, ранок в Одесі буде похмурим, але вдень небо проясниться і ясна погода протримається до пізнього вечора. Без опадів.

Вітер північно-східний, вдень південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 15-17 °С, вдень 24-26 °С.

Температура морської води 22-23 °С.

По Одеській області прогнозується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, вдень південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 12-17 °С, вдень 23-28 °С.

На автошляхах області видимість хороша.

У неділю, ранок в Одесі небо буде ясним, таким воно і залишиться протягом усього дня. Без опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 13-18 °С, вдень 24-29 °С.

Відзначимо, що погода в серпні вже кілька разів змінювалася. Останній місяць літа постійно влаштовує погодні гойдалки - від страшної спеки до значного похолодання всього за кілька днів. Кінець місяця після незначного спаду температури знову порадує українців спекою. Через кілька днів у східних і південних регіонах знову потеплішає, а ось на захід обрушаться грозові дощі і похолодання.

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