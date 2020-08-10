Всю неделю в Одессе будут хозяйничать атмосферные фронты и антициклоны

О том, какая погода ожидает жителей с 10 по 16 августа рассказали синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net,

В понедельник, 10 августа, на протяжении всего дня в городе будет стоять облачная погода, однако осадков не обещается.

Температура воздуха немного опустится и составит +24 +29 градусов. В первой половине дня ожидается умеренный ветер с северо-востока, а после обеда он утихнет.

Во вторник, 11 июля, в Одессе пойдет дождь, который принесёт атмосферный фронт, возможно даже с грозой. Несмотря на пасмурную погоду, будет достаточно жарко. Температура будет колебаться в пределах +22+24 ночью, днем +27+30 градусов.

Среда, 12 августа, станет самым жарким днем на этой недели. Столбик термометра поднимется до +33 градусов. Во второй половине дня тучи затянут небо над городом и возможно польет дождь, местами с грозами. Ветер прогнозируется слабый, переменных направлений.

В четверг, 13 августа, в Одессу нагрянет новый антициклон, который прогонит облака и установит солнечную погоду. Осадков в этот день не обещается, однако, по прогнозам синоптиков, жара начнет спадать. Температура воздуха ночью на градусниках покажет +20+22 градуса, днем +27+29 градусов. Ветер будет дуть умеренный, северный.

В пятницу, 14 августа, столбик термометра опустится еще на несколько градусов тепла. Облаков на небе не появится. Дождей тоже ожидать не стоит. Прогнозируется умеренный, переменный ветер.

Температура воздуха будет колебаться в пределах +19 +27 градусов.

В субботу, 15 августа, жара резко спадет и в городе установится комфортная температура +19 +26 градусов. Небольшая облачность появится только после обеда. Без осадков. Слабый ветер будет регулярно менять свое направление.

В воскресенье, 16 августа, синоптики также не прогнозируют жары. Температура составит +20+26 градусов, днем будет без осадков и с небольшой облачностью. Умеренный ветер будет дуть с востока.

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