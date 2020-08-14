На выходных одесситов и гостей города ждет комфортная погода
С новым прогнозом на 15 и 16 августа жителей ознакомили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net
Они рассказали, что в субботу, утро в Одессе будет пасмурным, но днем небо прояснится и ясная погода продержится до позднего вечера. Без осадков.
Ветер северо-восточный, днем юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 15-17 °С, днем 24-26 °С.
Температура морской воды 22-23 °С.
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По Одесской области прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, днем юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 12-17 °С, днем 23-28 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.
В воскресенье, утро в Одессе небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков..
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 13-18 °С, днем 24-29 °С.
Отметим, что погода в августе уже несколько раз менялась. Последний месяц лета постоянно устраивает погодные качели – от жуткой жары до значительного похолодания всего за несколько дней. Конец месяца после незначительного спада температуры снова порадует украинцев жарой. Через несколько дней в восточных и южных регионах снова потеплеет, а вот на Запад обрушатся грозовые дожди и похолодание.
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