На выходных одесситов и гостей города ждет комфортная погода

С новым прогнозом на 15 и 16 августа жителей ознакомили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

Они рассказали, что в субботу, утро в Одессе будет пасмурным, но днем небо прояснится и ясная погода продержится до позднего вечера. Без осадков.

Ветер северо-восточный, днем ​​юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 15-17 °С, днем ​​24-26 °С.

Температура морской воды 22-23 °С.

По Одесской области прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, днем ​​юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 12-17 °С, днем ​​23-28 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

В воскресенье, утро в Одессе небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков..

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 13-18 °С, днем ​​24-29 °С.

Отметим, что погода в августе уже несколько раз менялась. Последний месяц лета постоянно устраивает погодные качели – от жуткой жары до значительного похолодания всего за несколько дней. Конец месяца после незначительного спада температуры снова порадует украинцев жарой. Через несколько дней в восточных и южных регионах снова потеплеет, а вот на Запад обрушатся грозовые дожди и похолодание.

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