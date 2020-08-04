Что будет в августе

Стало известно, какая погода ожидает одесситов и гостей города в последний месяц лета

Согласно данным синоптиков Gismeteo, до середины августа в городе будет преобладать жаркая и засушливая погода, а с середины месяца в город придет похолодание, однако ненадолго. С 19 августа температура воздуха значительно опуститься и будет колебаться в пределах +18+24 градусов, передает Politeka.net.

Уже с 25 августа жара начнет возвращать былые позиции в Одессе, и температура воздуха начнет расти.

Также согласно прогнозу Gismeteo в Одессе будет преобладать засушливая погода. Дожди ожидаются на протяжении 5 дней.

Ранее мы сообщали, в Одесской области аномальная погода привела к тому, что некоторые растения решили зацвести дважды

Так, к примеру жители Арциза стали свидетелями того, что в начале августа зацвела акация. Фотографиями они поделились в соцсетях.

Конечно, сначала и глазам не поверишь, однако цветущим деревом можно полюбоваться на улице Пушкина, ближе к улице Вокзальной.

Заметим, что жители Арциза не первый раз становятся свидетелями столь дивного явления.

До этого они наблюдали повторное цветение яблонь, при этом на соседних ветках находились уже почти созревшие плоды.

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