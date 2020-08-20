В Одесі збираються покарати любителя радянської символіки за поширення заборонених матеріалів у соцмережах

Про це інформує Politeka.net, з посиланням на прес-центр СБУ.

Зокрема, Приморський суд за клопотанням СБУ помістив під домашній арешт одесита, який розмістив на своїй сторінці в Facebook герб СРСР, а також зображення серпа, молота і п'ятикутної зірки і портрет якогось комуністичного діяча.

В ході обшуків за місцем проживання у любителя СРСР був знайдений комп'ютер, за допомогою якого він заходив в інтернет.

В СБУ зазначають, що його дії потрапляють під ст.436-1 «поширення комуністичної символіки». Так як дану публікацію могло подивитися необмежену кількість користувачів мережі.

Тепер підозрюваного посадили під домашній арешт і за свої витівки він може виклопотати термін від двох до п'яти років в'язниці.

Раніше ми повідомляли, на українському кордоні затримали любителя Россиии і СРСР, який віз в Одеську область портрети Путіна, валюту і різний радянський мотлох.

На пункті пропуску» Старокозаче " на кордоні Одеської області та Молдови під час перевірки прикордонники звернули увагу на нервову поведінку водія. Коли ж вирішили обшукати його машину, то там було на що подивитися.

Як з'ясувалося, громадянин України віз на батьківщину червоні прапорці з гербом СРСР, наклейки із зображенням прапора ВМФ СРСР, медалі з портретом Жукова, портрети Путіна, зображення російської військової техніки. Поруч лежав пакет з великою сумою в рублях.

Нагадавши, на одеському вокзалі відрили полювання на туристів, фото: "не встигають зійти з поїзда"



Як повідомляла Politeka, сотні любителів Росії наробили шуму в Одесі, СБУ вжила заходів: деталі події

Також Politeka писала, що поліція влаштувала масову облаву на жителів Одеси: за що штрафують