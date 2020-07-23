Не успели молодые туристы сойти с поезда в Одессе, как их тут же ограбили

Позорное для города преступление на железнодорожном вокзале совершили одесситы. Подробности рассказали с местной полиции, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Два парня в возрасте 16 лет прибыли в Одессу из Киева. На перроне на них напали неизвестные и под угрозой ножа отобрали гаджеты и деньги. Пострадавшие подростки сразу сообщили о разбое в полицию.

Обоих нападавших задержали в нескольких кварталах от вокзала, киевляне их опознали. Ими оказались одесситы в возврасте 25 лет и 31 года.

Действия злоумышленников следователи квалифицировали по ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения их поместили в изолятор временного содержания.

Ранее мы сообщали, одесситы пожаловались, что компания молодых людей с оружием в руках цепляется к людям.

Жильцы, проживающие в одной из многоэтажек по улице Боровского сообщили, что в их доме снимают квартиру трое парней, которые регулярно напиваются и ходят по улице с автоматом. Они развлекаются тем, что цепляются к людям с оружием в руках.

На обнародованных кадрах, видны трое мужчин в темных одеждах, у одного из них сзади заметен автомат.

Одесситы утверждают, эти мужчины являются бойцами Нацгвардии.

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