В Одессе собираются наказать любителя советской символики за распространения запрещенных материалов в соцсетях

Об этом информирует Politeka.net, со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В частности, Приморский суд по ходатайству СБУ поместил под домашний арест одессита, разместившего на своей страничке в Facebook герб СССР, а также изображения серпа, молота и пятиконечной звезды и портрет некоего коммунистического деятеля.

В ходе обысков по месту жительства у любителя СССР был найден компьютер, с помощью которого он заходил в интернет.

В СБУ отмечают, что его действия попадают под ст. 436-1 «Распространение коммунистической символики». Так как данную публикацию могло посмотреть неограниченное количество пользователей сети.

Теперь подозреваемого посадили под домашний арест и за свои выходки он может схлопотать срок от двух до пяти лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали, на украинской границе задержали любителя Россиии и СССР, который вез в Одесскую область портреты Путина, валюту и различный советский хлам.

На пункте пропуска «Старокозачье» на границе Одесской области и Молдовы во время проверки пограничники обратили внимание на нервное поведение водителя. Когда же решили обыскать его машину, то там было на что посмотреть.

Как выяснилось, гражданин Украины вез на родину красные флажки с гербом СССР, наклейки с изображением флага ВМФ СССР, медали с портретом Жукова, портреты Путина, изображения российской военной техники. Рядом лежал пакет с крупной суммой в рублях.

Напомним, на одесском вокзале отрыли охоту на туристов, фото: "не успевают сойти с поезда"



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