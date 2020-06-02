В Одессе сотрудники СБУ поймали интернет-агитатора, который действовал в интересах страны агрессора России

Как сообщили в пресс-центр СБУ, мужчина получал информацию из российских пропагандистских изданий и сайтов, а затем распространял на своих персональных страницах в соцсетях, передает Politeka.net.

В частности, житель Одесской области призывал к отсоединению западных областей и присоединению их к государствам, граничащих с Украиной.

В жилище фаната России силовики провели обыск и обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с материалами, которые подтвердили его незаконную деятельность

Кроме того, информацию о выявленных 367 агитаторов СБУ направила в Национальную полицию. 160 человек привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка.

Ранее мы уже писали о том, что сотрудники СБУ задержали пророссийских активистов , которые готовили целую серию провокаций на 2 мая.

В частности, активисты из пророссийского движения «Куликовое поле» накануне и в день годовщины трагедии 2014 года (2 мая) планировали распространить по Одессе агитационную продукцию с призывами к созданию так называемой «республики новороссия» и силовому захвату государственной власти.

В ведомстве отметили, что по замыслу организаторов, эти действия должны были стать информационным поводом для дискредитации Украины на международной арене пропагандистами РФ.

Напомним, замначальника ГСЧС попался на горячем в Одессе, фото: "Четыре пожара на его совести"

Как сообщала Politeka, Одесса запускает поезда, важное сообщение: куда можно поехать с 1 июня

Также Politeka писала, что одесский нардеп-милионер от Слуги народа не брезгует оплачивать жилье из бюджета: имя "героя"